Flawa produziert hunderttausende Masken pro Woche

Bei der Firma Flawil steht der Betrieb während der Corona-Krise alles andere als still. Seit diesem Wochenende werden mit einer selbstgebauten Maschine 70'000 Universalmasken pro Woche hergestellt. Die Produktion soll in Zukunft aber auf das Dreifache hochgefahren werden.

Schwierigkeiten mit Rohmaterial-Beschaffung

Die Firma, die sonst Wattenprodukte und Schuheinlegesohlen herstellt, wollte bereits im März mit der Maskenproduktion beginnen. Doch man habe Schwierigkeiten mit der Beschaffung der Rohmaterialien gehabt, sagt CEO Claude Rieser in der Sendung Kassensturz. Am Ende hat dann aber doch alles geklappt: Spinnvlies konnte die Flawa in Deutschland und Polen einkaufen, Nasenclip und Gummiband sind aus der Schweiz.

Produktion von 70'000 auf 200'000 erhöhen

Das eingekaufte Rohmaterial sollte somit für einen Monat reichen. «Wir konnten uns noch weitere Produktionsslots bei den Herstellern sichern», sagt Rieser zu SRF. Damit wäre die Produktion für weitere zwei Monate gesichert, denn Rohstoff braucht es viel. Die Firma hat das Ziel, die Produktion von 70'000 auf 200'000 Masken pro Woche zu erhöhen. Zum Vergleich: Nur schon alleine das Gesundheitspersonal braucht täglich ein bis zwei Millionen Schutzmasken.

Maske kostet knapp einen Franken

Flawa verkauft die Universalmasken in 50er-Boxen auf ihrer Webseite für 49.90 Franken. Gedacht sind diese in erster Linie für Private und Unternehmen. Masken könnten in Zukunft eine grössere Rolle im öffentlichen Leben spielen: Eine mögliche Massnahme der Lockerungsstrategie des Bundesrats könnte nämlich eine Maskenpflicht sein.

