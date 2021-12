«Kurze Frage: Hat jemand zufällig auch das grelle Licht gesehen?», so begann in der Nacht auf Samstag die Diskussion auf Facebook. Viele Bewohnerinnen und Bewohner von Flawil wollen kurz vor Mitternacht ein grelles, leicht blaues Licht am Nachthimmel gesehen haben. Auch ein Beweisfoto von dem mysteriösen Licht gibt es. Geschossen hat das Bild Evelyn Zuberbühler-Ehmann. «Ich habe sofort ein Foto gemacht und es an meine Tochter geschickt. Gemeinsam fragten wir uns, was das wohl ist», erzählt die Flawilerin. So ähnliche Lichtphänomene hat sie in den letzten Jahren immer wieder beobachtet. «Das Licht ist immer etwa an der gleichen Stelle, aber es gibt kein Donner oder ähnliches», ist sich Zuberbühler-Ehmann sicher.

Kommt das Licht vom Säntis?

In der Facebook Gruppe wurde nach der Sichtung wild gerätselt. Ein Nutzer ist sich sicher, dass das Licht vom Laser auf dem Säntis stammt. Seit Mai steht auf dem Berg tatsächlich ein Laser, mit dem Forscherinnen und Forscher Blitze gezielt ableiten. Andere glauben, dass das Licht von einer defekten Stromleitung stammen könnte.

Wahrscheinlich war es ein Brand

Um das Mysterium aufzuklären haben wir das Bild an verschiedene Expertinnen und Experten geschickt. Eine mögliche Erklärung hat Roger Perret von Meteonews gefunden: «Ein Wetterphänomen ist unwahrscheinlich, schliesslich kommt das Licht auf dem Foto von unten», sagt der Meteorologe. Perret ist sich sicher, das Licht stammt von einem Grossbrand. Und tatsächlich, am Freitagabend brannte in St.Josefen eine Werkstatt. Dabei wurde das ganze Gebäude zerstört und es entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Anlässlich der Grösse der Werkstatt und dem Vollbrand ist also nicht undenkbar, dass hinter dem mysteriösen Licht von Flawil der Brand in St.Josefen steckt.

(noh)