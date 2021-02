Flugzeug liegt in 84 Metern Tiefe – 70-jähriger Pilot unterkühlt gerettet

Der Flughafen Altenrhein hatte das Flugzeug um 11.30 Uhr bei der Notrufzentrale als vermisst gemeldet, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Das Flugzueg sei im Landeanflug gewesen. Nach ersten Erkenntnissen war das nur mit dem Piloten besetzte Kleinflugzeug aus bislang unbekannten Gründen in den Bodensee gestürzt. Die aufgebotene Feuerwehr organisierte einen Fischer mit seinem Boot und konnte den Piloten aus dem See bergen. Er wurde anschliessend ans Ufer gebracht und vom Rettungsdienst ins Spital überführt. Er war ansprechbar und unterkühlt.

Beim Piloten handelt es sich um einen 70-jährigen Deutschen, welcher im Tessin wohnhaft ist. Gemäss jetzigen Erkenntnissen startete er alleine mit seinem zweimotorigen Flugzeug (Piper) in Locarno mit dem Ziel Altenrhein.

Laut der Feuerwehr befindet sich das Flugzeug in 84 Metern Tiefe. Aufgrund dessen könnte sich die Bergung des Flugzeugs länger hinziehen. An seiner tiefsten Stelle ist der See 251 Meter tief.