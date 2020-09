Grinsend legt die Spielerin die letzte Karte auf den Stapel und wiegt sich in Sicherheit, gewonnen zu haben. Das Gegenüber wirft fies lachend die «Nice Try»-Karte auf den Stapel, wodurch die vermeintliche Siegerin drei Karten vom Stapel nehmen muss.

Ein Beitrag geteilt von Rulefactory (@rulefactory) am Aug 28, 2018 um 8:34 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Denn der Partnerverlag hatte zwar gesagt, dass er sich in diese Richtung bemühe, nicht aber, dass es geklappt hat. «Wir waren hin und weg, keiner hatte damit gerechnet», sagt Pierre.

Dass das Spiel in Japan verkauft werden würde, wussten sie nicht. «Ich erhielt eine E-Mail mit Druckdaten, obwohl keine Produktion geplant war. Als ich im Titel ‹Frantic goes Japan› las, war ich verwirrt», sagt Pierre.

Er spricht die Tatsache an, dass das Spiel auch in Österreich, Deutschland und sogar Japan verkauft wird und gesamthaft rund 100'000 Spiele verkauft wurden.

Drei Jahre später holten sie den damaligen Grafiker und heutigen Game Designer Pierre dazu, der dem Spiel den Look gab, 2015 wurde die erste Auflage in Zusammenarbeit mit Thomas Vock von Carta Media produziert. «Seither wurde alles immer noch absurder, aber auf eine gute Art», sagt Pierre.

Die vier Männer haben das Spiel vor fünf Jahren auf den Schweizer Markt gebracht und grossen Erfolg damit gehabt. Das Spiel ist gar so erfolgreich, dass es seinen Weg nach Japan gefunden hat. Wie es dazu kam, erzählen die Macher gegenüber FM1Today.

Ein Beitrag geteilt von Rulefactory (@rulefactory) am Sep 9, 2019 um 9:35 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Es ist nicht nur der Erfolg, der Freude bereitet. Es sind auch die Geschichten von begeisterten Spielerinnen und Spielern. «Frantic hat auch schon Wehen ausgelöst. Die Partie musste unterbrochen werden, um ins Spital zu fahren, kaum angekommen, wollte die Frau weiterspielen», sagt Pascal.

Doch nicht nur Wehen wurden ausgelöst, das Spiel sorgte ausserdem dafür, dass eine Beziehung in die Brüche ging. «Wir sind sicher nicht der Hauptgrund, aber uns wurde gesagt, dass das Spiel mit reingespielt habe», sagt Pierre.

Zu Streit sei es in WGs oder in Spielrunden mit Freunden regelmässig gekommen, oft geht es um unterschiedliche Ansichten bezüglich der Regeln. «Das Gute ist, man kann sich in der nächsten Runde rächen», sagt Fabian.