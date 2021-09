Franz Carl Weber kehrt nach Rapperswil zurück – folgt bald St.Gallen?

Im Jahr 2002 wurden die letzten Läden von Franz Carl Weber in der Ostschweiz geschlossen. Die Spielwaren-Kette, die damals noch zu Denner gehörte, schloss auf einen Schlag zwölf Filialen. Darunter eine in Frauenfeld und eine in St.Gallen. Zwischen Chur und Winterthur herrschte seither Leere. Demnächst ändert sich das: Franz Carl Weber eröffnet am 27. September einen neuen Laden im Einkaufszentrum Sonnenhof in Rapperswil-Jona.

Pop-up-Store mit Option auf Verlängerung

«Ich freue mich sehr auf die Eröffnung in Rapperswil», sagt Marcel Dobler, Nationalrat und Miteigentümer von Franz Carl Weber, «es ist wie eine Geburt und man erlebt danach die Entwicklungsschritte hautnah mit.» Bei dem Laden handelt es sich um einen Pop-up-Store. Heisst, dass der Vertrag über vier Monate befristet ist. «Wir haben eine Option auf eine 5-jährige Verlängerung. Diese hängt vom Geschäftsgang ab», sagt der 41-Jährige. Der in Rapperswil-Jona wohnhafte Geschäftsmann freue sich auf den neuen Shop in der Nachbarschaft und ergänzt mit einem Schmunzeln: «Meine Kinder freuen sich noch mehr als ich.»