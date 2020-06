Frau (30) prallt frontal in Fahrschulauto

Eine 61-jährige Fahrschülerin und ein 52-jähriger Fahrlehrer waren in einem Fahrschulauto von Gossau in Richtung Andwil unterwegs. Hinter ihnen fuhr eine 30-jährige Frau in ihrem Auto. Auf Höhe der Hausnummer 275 überholte eine entgegenkommende, unbekannte Frau in ihrem eher grossen dunklen Auto einen Velofahrer. Ihr Auto kam dabei auf die Gegenfahrbahn.

Um einer Kollision auszuweichen wurde das Fahrschulauto stark abgebremst. In der Folge prallte das nachfolgende Auto der 30-Jährigen frontal ins Heck des Fahrschulautos. Der 52-Jährige Fahrlehrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, konnte aber selbstständig einen Arzt aufsuchen. An beiden Autos entstand Sachschaden in der Höhe von über 15'000 Franken. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nun Zeugen.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang, zur entgegenkommenden Autofahrerin und ihrem dunklen Auto oder zum Velofahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren, 058 229 81 00, zu melden.