Die Schweizerin, die in Wolfurt lebt, wollte mit ihrem Auto um 7 Uhr von St.Margrethen her die Grenze nach Österreicher überqueren. Aufgrund der Corona-Situation wurde sie von einem österreichischen Soldaten angehalten, der eine Kontrolle durchführen wollte. Die 52-Jährige verhielt sich aber von Anfang an unkooperativ und verweigerte, ihre Dokumente vorzuweisen. Nachdem sie dem Soldaten mitteilte, sie werde jetzt weiterfahren, stellte sich ein Polizist vor ihr Auto. Doch das hinderte die Frau nicht, loszufahren: Die Schweizerin fuhr auf den Polizisten zu und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Der Polizist blieb beim Aufprall unverletzt.

Frau missachtet Blaulicht

Die Frau setzte ihre Fahrt ohne Halt in Richtung Höchst Zentrum fort. Die Polizisten begaben sich sofort auf Verfolgungsjagd und konnten die Frau auf einer Landstrasse in Fussach wieder auffinden. Trotz Anhaltezeichen und Blaulicht der Polizei fuhr die 52-Jährige weiter. Erst in Hard musste die Lenkerin an einer Kreuzung wegen einer roten Ampel stehen bleiben. Die Polizisten konnten ihren Dienstwagen quer vor das Auto der Frau stellen.

Anzeige am Hals

Die Schweizerin zeigte sich weiterhin unkooperativ: Sie hielt die Fensterscheiben und Türen ihres Fahrzeugs geschlossen. Erst wenig später öffnete sie die Türe. Die Polizisten nahmen die Frau vorläufig fest. Nach der Befragung und einigen Abklärungen wurde sie aber wieder freigelassen. Die 52-Jährige wird wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und mehreren Verwaltungsübertretungen angezeigt.

(gbo)