In Henau sind am Sonntagabend eine 26-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann beim Wasserfall Felsegg in die Thur gestürzt. Die beiden werden seither vermisst. Die Kantonspolizei St.Gallen geht davon aus, die Personen nicht mehr lebendig auffinden zu können.

«Nach ersten Erkenntnissen waren drei Personen oberhalb des Wasserfalls unterwegs», sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. «Zwei Personen sind ausgerutscht und in die Thur gestürzt.» Eine 26-jährige Schweizerin und ein 30-jähriger Schweizer seien in eine Wasserwalze geraten und hätten sich nicht mehr befreien können. Sie werden seither vermisst. Der Mann ist Polizist der Kantonspolizei St.Gallen. Werbung Quelle: BRK News/Beat Kälin Die Rega habe probiert, die Vermissten mit einer Seilwinde zu retten, doch dies gelang nicht. Die Rettungsaktion gestaltet sich als schwierig, denn der Wasserdruck ist an jener Stelle «enorm». Nach Mitternacht wurde die Suchaktion unterbrochen und am Montag fortgeführt. Werbung Quelle: BRK News Es gebe kein Lebenszeichen der Vermissten. «Wir müssen leider vom Schlimmsten ausgehen, dass wir die beiden Personen nicht mehr lebendig auffinden können», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, am Montagmorgen. Update folgt... (red.)