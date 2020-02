Frau und zwei Kinder nach Unfall verletzt

Ein 29-Jähriger fuhr von Rüti in Richtung Rapperswil. Beim Anschlusswerk wollte er auf die A53 in Richtung Reichenburg einfahren und musste am Ende der Einspurstrecke anhalten.

Laut eigenen Aussagen versperrte ihm ein Lieferwagen die Sicht. Der Fahrer des Lieferwagens soll dem 29-Jährigen ein Handzeichen gemacht haben, welches er als Aufforderung zum Weiterfahren interpretierte. Genau in diesem Moment fuhr die 43-Jährige mit ihrem Auto auf der Gegenfahrbahn in Richtung Rüti.

Bei der Verzweigung kam es so zur Kollision zwischen den beiden Autos. Die Frau und ihre Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren wurden leicht verletzt. Die Rettung brachte sie ins Spital.

(red.)