Frauen ergreifen immer öfter den Beruf der Landwirtin

In den letzten zwanzig Jahren sind schweizweit 1000 Bauernhöfe dazugekommen, auf denen Frauen das Sagen haben. Auch im Kanton St.Gallen gibt es diesen Trend: Von rund 4000 grösseren Bauernhöfen sind mehr zehn Prozent in weiblicher Hand. Und laut Kanton werden es immer mehr.

Das Interesse der Frauen am Beruf zeigt sich auch am BZWU in Flawil, wo Landwirtinnen und Landwirte ausgebildet werden. Die Klasse des ersten Lehrjahres besteht zu einem Fünftel aus Frauen. «Man hat immer noch diesen Blick von früher, dass dies die Männer machen sollen, weil es ein anstrengender Beruf ist. Aber ich bin der Meinung, dass dies Frauen genau so gut machen können wie Männer», sagt Jael Louis, welche durch ein Praktikum auf die Ausbildung zur Landwirtin gekommen ist. Ihr Umfeld habe verschieden reagiert, sagt die 16-Jährige. «Diejenigen aus der Stadt sehen das etwas skeptisch, aber die anderen finden das cool und unterstützen mich auch in dem.»

Franziska Stein, Schulleiterin, Kantonsrätin und seit zwei Jahren Landwirtin auf dem Betrieb in Gommiswald, den sie von ihrem Vater übernomenn hat, sieht die Rolle der Frauen in Landwirtschaftsbetrieben als sehr wichtig: «Gerade Frauen bringen in einer Zeit, in der sich die Landwirtschaft auch verändern und anpassen muss, ab und zu die ausschlaggebende Idee ins Betriebskonzept ein und prägen dadurch das landwirtschaftliche Bild in der Schweiz sehr stark mit.»

(red.)