Kritik und Lob für Polizei nach Kundgebung in Rapperswil-Jona

Eine Demonstrantin umarmt einen Polizisten und schenkt ihm Blumen. Eine Maske sucht man bei ihr vergeblich, seine sitzt nicht richtig. Nicht nur diese Szene in Rapperswil-Jona sorgt für Kritik. Denn obwohl die Kundgebung der Corona-Skeptiker*innen aufgrund der Pandemie verboten war, lässt die St.Galler Kantonspolizei die 4'000 Teilnehmenden gewähren.

Müsste die Polizei eingreifen oder war die Zurückhaltung verhältnismässig? Oder: Ist genau diese Zurückhaltung der Freipass für weitere unbewilligte Demonstrationen? Der St.Galler SP Justiz- und Polizeidirektor Fredy Fässler stellt sich bei der Sendung «Talk-Täglich» den Fragen.

«Wir haben am Samstag auf die 3D-Strategie gesetzt: Dialog, Deeskalation und Durchgriff. Unsere Dialog-Teams haben die Leute darauf angesprochen, ob sie an die Demonstration gehen oder nicht», so Fredy Fässler. Die meisten hätten sich nicht als Demonstranten geoutet, jene die ehrlich waren, wurden von der Polizei weggewiesen.

«Als die Demonstration in Bewegung kam, musste sich die Polizei darauf konzentrieren, dass es nicht zu Sachbeschädigung oder gefährlichen Situationen kommt», verteidigt Fässler die Taktik der Kantonspolizei St.Gallen bei der Demonstration der Corona-Skeptiker vom Samstag. Die ganze Politik müsse sich dem Thema «Corona-Demonstrationen» annehmen. «Es ist kein polizeiliches Problem und falsch zu meinen, dass die Polizei diese gesselschaftliche Fehlentwicklung lösen muss.»

