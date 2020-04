Freude bei Tinner und Bucher, Enttäuschung bei der SVP

Die Departementszuteilung wird die Regierung am 5. Mai vornehmen.

Im zweiten Wahlgang haben die St.Galler Stimmberechtigten Beat Tinner (FDP) und Laura Bucher (SP) als neue Mitglieder in die Regierung gewählt. Nicht gewählt ist Michael Götte (SVP). Die Wahlbeteiligung lag bei 34,41 Prozent.

So präsentierte sich der St. Galler Regierungsrat nach Bekanntgabe der Wahl. : (v.l.:) Fredy Fässler (SP), Laura Bucher (SP, neu), Stefan Kölliker (SVP), Bruno Damann (CVP), Marc Mächler (FDP), Susanne Hartmann (CVP, neu) und Staatsekretär Canisius Braun und Beat Tinner (FDP, neu).

Ein enttäuschter Michael Götte

Für die SVP ist es eine Enttäuschung. Die wählerstärkste Partei des Kantons schafft erneut nicht einen zweiten Sitz. «Die Enttäuschung ist sehr gross, weil der Wahlkampf gut funktioniert hat, nichts ist passiert, dass nicht hätte passieren sollen, alles ist wie geplant abgelaufen», sagt Michael Götte kurz nach bekannt werden des Wahlresultats. «Ich habe versucht meine Vorteile darzustellen und vor allem auch, dass sich sehr viel Verständnis für die Anliegen der Stadt habe. Doch das hat nicht funktioniert, ich konnte in der Stadt nicht reüssieren.»

Vor vier Jahren trat die SVP im ersten Wahlgang mit Herbert Huser an, er holte die wenigsten Stimmen aller Kandidierenden. Im zweiten Wahlgang sollte es Esther Friedli, die Partnerin von Toni Brunner, richten. Doch auch sie schaffte es nicht, stattdessen wurde Marc Mächler (FDP) klar gewählt.

Die SVP schreibt in einer ersten Reaktion: «Das Resultat ist besonders bitter, denn falls die CVP zur bürgerlichen Politik gestanden wäre und beide bürgerlichen Kandidaten unterstützt hätte, würde die St.Galler Regierung wohl anders aussehen.»

Ein Freudentag für die Frauen

Die beiden Wahlsieger Beat Tinner und Laura Bucher sind sichtlich erfreut über ihre Wahl, ganz besonders die 35-jährige Laura Bucher, die als jüngste Regierungsrätin in die Geschichte eingehen wird, wie die St.Galler Staatskanzlei gegenüber dem Regionalsender TVO bestätigt. «Ich bin überwältigt und freue mich riesig. Es ist ein Freudentag vor allem für die Frauen im Kanton St.Gallen und die sozialen und ökologischen Stimmen. Ich möchte mich bei der Bevölkerung bedanken, dass sie mir das Vertrauen geschenkt hat.»

Beat Tinner ist sich sehr bewusst, dass er dank der Untersützung der CVP so viele Stimmen gemacht hat: «Ich freue mich sehr über das gute Resultat und möchte mich gleich bei allen bedanken, die mich bei diesem nicht einfachen Wahlkampf während der Coronakrise unterstützt haben. Der Dank geht natürlich an meine Partei, aber auch an die CVP, die hinter mir stand.»

Das ist die neue St.Galler Regierung: