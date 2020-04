In Wil wird's diesen Freitag klassisch. Um Punkt 18 Uhr wird Beethovens Neunte Symphonie zum Besten gegeben. Natürlich nicht in einem überfüllten Konzertsaal, sondern in der ganzen Stadt. Die Musikschule Wil ruft zum Balkonkonzert auf.

«Zeichen des Miteinanders»

Zahlreiche Musikschülerinnen und Musikschüler der Stadt Wil werden die Fenster und Türen von Wohnungen, Balkonen und Terrassen öffnen und zu Hause auf ihren Instrumenten das Lied spielen, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst. «Die Musikschule Wil möchte so ein Zeichen des Miteinanders und der Hoffnung setzen», sagt Musikschulleiter Urs Mäder.