Ein Mann war mit seinem Lieferwagen auf der Überholspur unterwegs, als er kurz einnickte. Folglich fuhr der 28-Jährige in eine Baustellenabsperrung. Als der Mann den Zusammenstoss bemerkte, lenkte er das Fahrzeug stark nach rechts. Dabei prallte er in die rechtsseitige Leitplanke, wurde nach links abgewiesen und prallte erneut in die Baustellenabsperrung.

Das Fahrzeug überschlug sich zwei Mal und kam anschliessend auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Lenker wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Am Lieferwagen entstand Totalschaden. Der Schaden an Leitplanken und Baustellenutensilien beläuft sich auf über zehntausend Franken, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

(red.)