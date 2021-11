Frontalkollision zweier Autos – Mutter und ihr Kleinkind müssen ins Spital

Eine 25-jährige Autofahrerin war am Dienstag um 11 Uhr auf der Heinrichsbadstrasse in Richtung Herisau unterwegs. In einer Kurve kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto, schreibt die Stadtpolizei St.Gallen.

Der 43-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Die 25-jährige Frau sowie ihr halbjähriger Sohn mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Gemäss erster Erkenntnissen blieb das Kleinkind unverletzt. Die 25-Jährige verletzte sich eher leicht.

