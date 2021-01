Für Billigkäse: Rheintaler Käserei will drei Millionen Liter Milch importieren

«Käseprodukte aus Schweizer Milch, Kulturen, Lab und Salz»: So preist die Imlig Käserei in Oberriet ihr Sortiment auf ihrer Webseite an. Umso überraschender sind die Pläne des Rheintaler Unternehmens. Die Käserei will drei Millionen Liter Milch aus Deutschland importieren, um damit Halbhartkäse für deutsche Discounter herzustellen. Sie hat hierfür ein Gesuch bei der Eidgenössischen Zollverwaltung gestellt.

«Ein absolutes No-Go»

Die Käserei, die in ihrem Firmenportrait das Rheintal als starke Milchregion bezeichnet, will zu dem Vorhaben keine Stellung nehmen. Den Ostschweizer Milchbauern stossen die Pläne sauer auf. «Es ist ein absolutes No-Go», sagt Markus Berner, Geschäftsführer der Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost. «In der ganzen Schweiz herrscht aktuell kein Milchmangel. Dass die Imlig Käserei Importmilch verkäsen will, kann ich nicht nachvollziehen. Hier können nur wirtschaftliche Gründe im Vordergrund stehen.»