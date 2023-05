Für rund 1400 Studierende pro Jahr: Kanton St.Gallen erhöht Stipendien

In den letzten zwei Jahren habe es in der Schweiz eine Teuerung in der Grössenordnung von rund vier Prozent gegeben, heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei von Donnerstag. Die Ansätze für die Stipendien hätten den Lebenskosten während der Ausbildung nicht mehr entsprochen. Sowohl die Lebensmittelpreise als auch die Mieten seien gestiegen.

Erhöhung ist noch nicht klar

Im Kanton St.Gallen erhalten jährlich rund 1400 Personen ein Stipendium von durchschnittlich 5830 Franken pro Jahr. Nun gibt es eine Erhöhung, die sich für alle bestehenden und neuen Ausbildungen ab dem Herbstsemester 2023 auswirken wird.

Um wie viel die Stipendien nun erhöht werden, könne nicht gesagt werden, erklärte Bernhard Thöny, Leiter Dienst für Finanzen und Informatik im Bildungsdepartement, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Verschiedene Parameter

Der Grund ist, dass die Stipendien nach verschiedenen Parametern individuell berechnet werden. Da spielt es beispielsweise eine Rolle, ob die Studierenden noch zu Hause wohnen und wie hoch das Einkommen der Eltern ist.

Man habe berücksichtigt, was schon länger nicht mehr angepasst worden sei, so Thöny. Eine wichtige Änderung betrifft etwa die Tabelle mit den Einkommen der Eltern. Wenn diese Einkommen wegen der Teuerung zwar nominell, aber nicht real steigen, kann sich gleichzeitig der Stipendienbetrag reduzieren. Diese Tabelle wird angepasst.

(sda)