«Um 6.45 Uhr ist es beim Pumpwerk bei der Fürstenlandbrücke zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Dabei wurde die Strasse sehr stark unterspült, es wurde viel Geröll und Schlamm auf die Strasse gespült», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today.

Die Brücke ist in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Der Verkehr wird über die Kräzernstrasse und die Geissbergstrasse geführt. «Wir gehen davon aus, dass die Sperre noch rund zwei Stunden andauern wird. Die Brücke wird am heutigen Tag nur in eine Richtung befahrbar sein», so der Mediensprecher. Wie es zum Rohrbruch kam, ist noch nicht bekannt. «Man weiss noch nicht, was defekt ist.»

Beim Rohrbruch ist ein St.Galler Stadtbus in der unterspülten Strasse eingebrochen und steckt nun in einem Loch fest. 20 Personen haben sich im Bus befunden, sie alle konnten unverletzt zu Fuss weitergehen.

(red.)