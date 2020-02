«Es sieht sehr gut aus», sagt Daniel Last, FCSG-Mediensprecher am Dienstagvormittag. Er spricht vom Ticketverkauf für das Spitzenduell zwischen dem Tabellenersten und Tabellenzweiten der Super League – FC St.Gallen gegen die Berner Young Boys. Über 17'600 Tickets waren am Vormittag bereits verkauft. Platz bietet der Kybunpark für knapp über 19'000 Personen. Am späteren Dienstagnachmittag waren es nur noch ganz vereinzelte Plätze.

Keine Tageskasse am Sonntag

Die Tageskassen werden am Spieltag selbst deshalb nicht geöffnet.

Nach den Niederlagen der beiden Mannschaften am vergangenen Wochenende haben beide weiterhin 44 Punkte. St.Gallen hat das bessere Torverhältnis, weswegen die Espen derzeit noch an der Tabellenspitze sind.