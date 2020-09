Klaus Marquardt, was ist am Dienstag in Abtwil schief gelaufen?

In diesem Fall war es schlicht und einfach Pech. Einige Dinge sind schief gelaufen. Jedes Gewitter ist potenziell gefährlich. Der Zufall hat seinen Teil dazu beigetragen, dass viele Personen auf einem Fleck waren. Es hat überall in der Region stark gewittert. Man hätte hören können, dass etwas im Anmarsch ist. Dann muss man gewisse Vorsichtsmassnahmen treffen.

Wie sehen diese Massnahmen aus?

Eine Vorsichtsmassnahme wäre, vom Gewitter weg zu gehen, damit man nicht selbst der höchste Punkt ist. Man sollte irgendwo in ein Auto sitzen oder noch besser in ein Haus. Wenn das nicht möglich ist, sollte man die Beine zusammenstellen, damit der Potenzialunterschied möglichst klein ist.

Der Blitz ist in einen Beleuchtungsmasten eingeschlagen. Wie genau wurden die Jugendlichen verletzt?

Die Jugendlichen wurden Opfer der sogenannten Schrittspannung. Wenn ein Blitz einschlägt, gibt es einen Potenzialabfall. Von der Einschlagsstelle weg baut sich ein Spannungsfeld auf. Wenn man mit gespreizten Beinen dasteht, gibt es einen Spannungsunterschied zwischen den Beinen und der Strom fliesst durch den Körper.

Hätte das Spiel abgebrochen werden müssen?

Ich hätte keine Lust, bei einem Gewitter auf einem Fussballplatz herumzurennen. Das ist fast schon fahrlässig. Diese Diskussion gibt es jedes Jahr, wenn die Gewittersaison beginnt. Was man machen kann, lernt man zum Teil schon in der Schule.