Fussgängerin angefahren und geflüchet – Polizei sucht Zeugen

Schock für eine 16-Jährige am Montagmorgen: Um 7 Uhr wurde die junge Frau in Krummenau von einem weissen Lieferwagen angefahren, als sie die Strasse bei einem Fussgängerstreifen überqueren wollte. Der unbekannte Mann war von Ebnat-Kappel in Richtung Neu St. Johann unterwegs. Nach der Kollision stieg der Lieferwagenfahrer aus und fragte die Frau, ob alles in Ordnung sei. Als diese bejahte, setzte er die Fahrt fort. Erst später stellte sich heraus, dass sich die 16-Jährige beim Unfall leichte Verletzungen zugezogen hatte, teilt die Kantonspolizei St.Gallen mit. Nun sucht die Polizei Zeugen.

