Fussgängerin von Auto angefahren und unbestimmt verletzt

Zum Unfall kam es auf der Sonnenstalstrasse in Grub. Ein 83-jähriger Lenker war am Freitagabend von Grub in Richtung Wienacht Tobel unterwegs, als die 68-Jährige gerade einen Fussgängerstreifen überquerte. Laut eigenen Aussagen, sah er die Frau zu spät und prallte mit seinem Auto in die 68-Jährige. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, wurde die Fussgängerin unbestimmt verletzt durch die Rettung ins Spital gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in der Höhe von rund 2'000 Franken.

(red.)