Ganzer Wohnblock leidet unter Bandenattacke

In Wittenbach brennt am Dienstagmorgen ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus. Schnell ist klar, dass es sich dabei um Brandstiftung handelt. Gerichtet ist diese gegen einen 25-jährigen Bewohner des Blocks. Es soll dabei um Geldschulden gehen. «Wir kriegen dich!» oder «Stirb!!!» sind an die Wald gemalt.

Der 25-Jährige sucht nach dem Anschlag das Weite, doch die Angst bei den Bewohnern des Wohnblocks bleibt. Einige trauen sich nicht mal mehr aus dem Haus. Die Polizei hat nun erste konkrete Hinweise, denen sie nachgeht.