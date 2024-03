Für Regionalität sorgt zum Beispiel Appenzeller Alpenbitter in der Halle 3.0 mit fruchtigen und farbigen Drinks. Farbig und frisch bleibt es auch in der Halle 2.0, denn die kleine Manufaktur Sepp's Glace stellt nicht nur über 20 Sorten vor, sondern auch die Neuheit «Energice». Das Glace ist für Heime und Spitäler gedacht und soll Mangelernährung vorbeugen. «Es ist wie Ergänzungsnahrung, einfach nur cooler», sagt der Produktionsleiter Werner Keller.

Und weiter: «Bei der Gastia setzen wir bewusst einen Schwerpunkt auf Aktualität und bieten eine Plattform, um relevante Themen der Branche zu diskutieren.» In Fachvorträgen werden Themen wie Gesundheit in der Gastronomie, Lebensmittelverschwendung und zeitgemässe Führung beleuchtet.

Neue Perspektiven im Getränkebereich

Auf dem Programm stehen auch neue Sonderschauen im Bereich der Getränke. Fässler betont die Bedeutung dieser Plattformen für Winzer und Spirituosenhersteller, da sie den Austausch mit der Gastronomie und Hotellerie fördern. In der Sonderschau Weinbau Schweiz präsentieren sich elf nationale Winzerbetriebe, während in der Sonderschau Spirits sechs nationale Spirituosenhersteller vertreten sind.

Austausch am Stammtisch

Das Konzept der Stammtische sei gegenüber dem Vorjahr weiter verfeinert worden. Hier präsentieren Aussteller und Partner Branchenthemen und Neuheiten. «Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen, an den Stammtischen zu diskutieren, wertvolle Feedbacks direkt anzubringen und Kontakte zu knüpfen. Die Stammtische ähneln diesen im Wirtshaus und ermöglichen Gespräche in lockerer Atmosphäre», so Viviane Fässler. Zudem empfiehlt die Messeleiterin den After-Fair-Apéro, um sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und den Tag in geselliger Runde ausklingen zu lassen.