Gedenkstätte für Flüchtlinge während der NS-Zeit in Diepoldsau

Das Vorhaben steht im Zusammenhang zu einem vom Bund geplanten Erinnerungsort an die Opfer des Nationalsozialismus in Bern, wie der Kanton St.Gallen am Montag mitteilte.

Für die Planung und Umsetzung eines Vermittlungszentrums im Rheintal werde eine Arbeitsgemeinschaft des Kantons St.Gallen, des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG), des Jüdischen Museums Hohenems und ein Fachbeirat eingesetzt.