Die 69-Jährige fuhr am Sonntagnachmittag in Sennwald auf die Autobahn A13 in Richtung Oberriet, kurz darauf blieb sie auf dem Pannenstreifen stehen. Anschliessend wendete sie ihr Auto und fuhr verkehrt herum in die Autobahn ein. «Dazu überfuhr sie den Einfahrtsstreifen, den Normalstreifen und anschliessend den Überholstreifen», so die Kantonspolizei St.Gallen.

Wegen des vielen Verkehrs hielt die Geisterfahrerin dort an, wobei ihr mehrere korrekt fahrende Fahrzeuge frontal entgegenfuhren. Die Lenkerinnen und Lenker mussten ausweichen und teilweise anhalten. Zu einem Crash kam es nicht.

Der Falschfahrerin gelang es anschliessend, zurück auf den Normalstreifen zu gelangen, wo sie korrekt in Richtung Oberriet weiterfuhr. Dort verliess sie die Autobahn und wurde sogleich von einer Polizeipatrouille angehalten. Die Frau stand unter Alkoholeinfluss, wie ein Atemalkoholtest ergab. Sie musste ihren Führerschein auf der Stelle abgeben.

(red.)