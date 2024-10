Gefährliches Manöver: Ruhestörung in Rorschach durch Töff-Stunt

Nur auf dem Hinterrad ihres Töffs fährt eine Person in Rorschach bei der Coop-Tankstelle vorbei die Seestrasse entlang. Eine Gruppe sieht zu und bejubelt das laute Manöver, während der Töff Richtung Goldach davonrauscht. Am Ende des Videos sieht man ein weiteres Motorrad, welches an die Tankstelle fährt, als hätte der Fahrer gerade eine Runde gedreht.

So ein Video ist derzeit in der Facebook-Gruppe «du bisch vo Rorschach» zu sehen. Insbesondere der verursachte Lärm wird heftig kritisiert, auch unter der Gürtellinie. Andere beschwichtigen, man solle den Leuten doch ihren Spass lassen.