Lernen, Gitarre zu spielen, mit den Klassengspänli ins Skilager fahren oder in einem Sportverein sein Talent zeigen: Das gehört für viele Kinder und Jugendliche zum normalen Alltag. Die Kosten dafür sind hoch, gerade bei mehreren Kindern.

Nur wenige Anträge

Viele Familien können solche Ausgaben nicht stemmen, da sie sonst schon auf das Geld achten müssen. «Wenn ein Kind in einem nicht so begüterten Umfeld aufwächst, ist es möglich, dass es im sozialen Umfeld nicht mithalten kann. Da möchten wir ansetzen», sagt René Zweidler, Präsident von Rokj Rheintal-Liechtenstein in Buchs.

Werde ein Kind beispielsweise mit einem Beitrag an den Musikunterricht unterstützt, könne es später in einer Band oder in einem Musikverein mitmachen. «So wird es nachhaltig in der Gesellschaft integriert», sagt Zweidler.