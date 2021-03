petitio.ch

Hinter petitio.ch steht die Mediengruppe CH Media, zu der auch FM1Today, Radio FM1 und TVO gehören. Entstanden ist das Projekt 2016 in der Nordwestschweiz. Seit kurzem ist die Plattform auch in der Ostschweiz in Betrieb. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann darauf ein Anliegen erfassen und während 30 Tagen dafür Unterstützerinnen und Unterstützer suchen. Eine Petition muss innert 30 Tagen eine bestimmte Anzahl Stimmen gesammelt haben.