«Alexander Ott, Geschäftsführer der Spitex St.Gallen AG, verlässt das Unternehmen während seiner Probezeit auf eigenen Wunsch per sofort», teilt das Unternehmen am Montag mit. Er übernahm die operative Leitung der Organisation am 1. März 2023 – war also zwei Monate in seiner Funktion tätig.

Die Spitex begründet weiterführend: «Trotz beidseitiger Bemühungen zeigte sich in den zwei Monaten nach dem Stellenantritt, dass die Wahrnehmungen über die anstehenden Entwicklungsschritte der Spitex St.Gallen AG innerhalb der Geschäftsleitung und mit dem Verwaltungsrat zu unterschiedlich sind.»

Die Spitex St.Gallen bedauere die Entscheidung und dankt Alexander Ott für seinen Einsatz und die Zusammenarbeit. Die Suche nach einer Nachfolge sei bereits in die Wege geleitet worden.