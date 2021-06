Geschäftsführer verlässt Spitex St.Gallen AG per sofort

Michael Zellweger, Geschäftsführer der Spitex St.Gallen AG, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch per sofort, schreibt das «St.Galler Tagblatt». Die Suche nach einer Nachfolge wird umgehend in die Wege geleitet. Ad interim übernimmt Verwaltungsrätin Anna Ravizza die Geschäftsführung der Organisation, heisst es in der Medienmitteilung der Spitex.

Michael Zellweger übernahm die Führung der neu gegründeten Spitex St.Gallen AG im Dezember 2020 und trieb die organisatorische und technische Entwicklung zügig voran. Zudem hat er die Versorgung mit Pflege- und Betreuungsleistungen gemeinsam mit den Mitarbeitenden jederzeit gewährleistet.