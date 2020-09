Am frühen Samstagmorgen sind ein 18- und ein 20-Jähriger am Oberen Graben in St.Gallen geschlagen und ausgeraubt worden.

Die beiden Männer wurden um 2 Uhr von zwei Unbekannten angesprochen. Diese forderten Bargeld und drohten mit einem Messer. Der 18-Jährige gab den Tätern mehr als 100 Franken. Der 20-Jährige weigerte sich und wurde darauf von einem der Täter mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschliessend flüchteten die Täter. (red.)