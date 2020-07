Gesundheitschef Damann: Maskenpflicht in Bars und Clubschliessungen möglich

So ziehst du die Schutzmaske korrekt an

Im Interview mit TVO spricht der St.Galler Regierungspräsident Bruno Damann (CVP, 63) über eine mögliche Ausweitung der Maskenpflicht. Er hält es für möglich, dass diese auch in Bars und Discos eingeführt werden könnte.

Bruno Damann, war der Entscheid für eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr richtig?

Bruno Damann: Wenn man sich die Entwicklung der Fallzahlen anschaut, ist das sicher ein vernünftiger Entscheid. Heute sehen wir im ÖV, dass die Abstandsregeln nicht mehr einzuhalten sind.

Wieso hat dann der Kanton St.Gallen nicht schon früher eine Maskenpflicht im ÖV eingeführt?

Gerade im ÖV wäre das auf kantonaler Ebene sinnlos gewesen. Nehmen wir das Beispiel, dass ich von St.Gallen nach Zürich fahre. Dann gilt vielleicht in St.Gallen die Maskenpflicht, im Thurgau kann ich sie wieder ablegen und in Zürich brauche ich die Maske wieder. Das geht doch nicht. Es war der richtige Entscheid, dass das auf Bundesebene eingeführt worden ist.

An anderen Orten steht man aber auch eng beieinander.

Ich glaube, dass das in einem nächsten Schritt kommen wird. Jetzt kann sich die Bevölkerung mal im ÖV an die Maske gewöhnen. In einem zweiten Schritt wird man die Pflicht sicher auch in weiteren öffentlichen Gebieten verordnen. Natürlich immer sofern sich die Zahlen nicht ändern.

Das heisst konkret?

Am Samstag treffen wir uns zu einer ausserordentlichen Regierungssitzung, wo wir verschiedene Szenarien ausarbeiten. Da werden wir auch über die Maskenpflicht diskutieren. Derzeit bereitet der kantonale Führungsstab solche Szenarien vor. Was wir genau entscheiden, werden wir am Samstag oder spätestens am Montag kommunizieren.

Da gehört auch eine Maskenpflicht in Bars, Clubs oder Discos dazu?

Das war bisher noch kein Thema bei uns. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Bars und dann auch weiteren Orten die Maskenpflicht einführen. Wir stehen jetzt vor den Ferien, die Fallzahlen steigen. Wir müssen einfach gerüstet sein. Wir wollen klare Richtlinien. Zum Beispiel wäre ein Möglichkeit, dass wir wieder ein Besuchsverbot in Heimen erlassen. Oder Discos schliessen, wenn wir lokale Hotspots entdecken. Für diese Szenarien müssen wir vorbereitet sein, damit wir schnelle Entscheide treffen können.