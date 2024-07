So idyllisch der Felsegg-Wasserfall scheint, so gross ist auch die Gefahr: Nach einem tödlichen Unfall am Samstag traute sich am Montag an diesem Ort niemand ins Wasser. Doch Warntafeln aufzustellen oder sonstige Sicherheitsmassnahmen finden trotz des Risikos kein Anklang bei Ortsansässigen, die am Montag unterwegs waren. Und auch die St.Galler Kantonspolizei hält nichts von Schildern – wieso, erfährst du im Video.

(red.)