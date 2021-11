Zum Saisonabschluss sorgten die Giraffen im Knies Kinderzoo für ein besonderes Geschenk. Das neugeborene Giraffenweibchen kam am 15. November um 11.00 zur Welt, bereits eine halbe Stunde später machte sie ihre erste Stehversuche, wie der Kinderzoo mitteilt.

Die «Kleine» ist bereits 184 cm hoch und wiegt 65 Kilogramm. Sie hat noch keinen Namen, dieser wird aber auf jeden Fall mit dem Buchstaben «T» beginnen. Ihre Eltern sind die 14-jährige Mutter Mahuela und der 15-jährige Vater Bobo.

Das Giraffenbaby können Besucher bereits ab kommenden Samstag, 20. November, bestaunen. Das Junge hat allerdings die Möglichkeit, sich ins Giraffenhaus zurückzuziehen. Wer das Giraffenbaby möglichst jung sehen will, muss sich dennoch beeilen. Der Kinderzoo in Rapperswil-Jonas bleibt nur noch bis am 28. November geöffnet.

(red.)