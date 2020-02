Gleich drei Auffahrkollisionen bei Wil

Ein 68-jähriger Lieferwagenfahrer fuhr von Zürich in Richtung St.Gallen. Er wechselte vom Normal- auf den Überholstreifen, wo er aufgrund des vor ihm stockenden Verkehrs kurz darauf stark abbremsen musste. Ein nachfolgender 53-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Auto in den fast stillstehenden Lieferwagen. Dabei entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Fast zeitgleich kam es in der Nähe zu zwei weiteren Auffahrkollisionen. Alle drei Unfälle sind auf der linken Fahrspur passiert. Insgesamt waren acht Autos in die Unfälle involviert. «Gemäss ersten Erkenntnissen gibt es keine Verletzten», sagt Hanspeter Krüsi gegenüber FM1Today. Es staute bis zu einer Stunde.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Personen, die Angaben zum Spurwechsel des Lieferwagenfahrers machen können.

(red.)