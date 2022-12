«Während Corona musste ich mich wieder einmal neu erfinden», sagt der Schauspieler Philip Andrew Trümpi. Vor gut fünf Jahren bewies der Goldacher Mut und wanderte für das Schauspielen aus nach New York. Mittlerweile lebt er in London und hat im britischen Filmbusiness unter seinem Künstlernamen Philip Andrew Fuss gefasst. Der Mut hat sich ausbezahlt – er war schon in «Bohemian Rapsody» , «The Spanish Princess» und jetzt in einer brandneuen englischen Serie zu sehen.

Philip, Corona hat bei dir also einiges verändert. Was heisst das genau?

Das Filmbusiness war während Corona zerstört – in England passierte nichts mehr. Also sass ich zu Hause vor meinem Computer. Ich kann programmieren und dachte mir, eine Streamingplattform für Kurzfilme gibt es noch nicht, das wär's. So ist «Klipist» entstanden. Das hat mir viele Türen in Richtung Produzieren geöffnet. Parallel dazu habe ich auch Aufträge zum Synchronsprecher angenommen. Für «The Kings Man» habe ich die Stimme eines deutschen Soldaten synchron gesprochen.

Das heisst, du möchtest nicht nur vor der Kamera stehen?

Bisher habe ich selber fünf Kurzfilme produziert. Mein neues Ziel ist es jetzt, einen eigenen Spielfilm aus einem dieser Kurzfilme zu produzieren. Ich liebe es, das ganze Projekt als Produzent von A bis Z zu betreuen. Was mir besonders Spass macht, ist es, ein gutes Team zusammenzubringen und gemeinsam eine Vision umsetzen zu können. Auch der Teil mit den Finanzen fällt mir mit meinem Banken-Background nicht schwer. Einen Film so an die Leute zu bringen, bereitet mir viel Freude.

Aktuell bist du in einer neuen englischen Serie zu sehen. Kannst du mehr darüber erzählen?

Die Serie heisst «A Spy Among Friends» und basiert auf einer wahren Geschichte von Geheimagenten im Kalten Krieg. Am 8. Dezember wurde die Serie in England durch einen Streaminganbieter veröffentlicht. Die zwei Agenten waren beste Freunde, bis sich nach vielen Jahren herausstellte, dass der eine ein Doppelagent war, der mit der Sowjetunion zusammenarbeitete. Ich spiele darin einen deutschen Soldaten in einer Nebenrolle und gelte in der Geschichte als ein Verräter. Die Rolle vom Nazi begleitet mich schon seit dem Anfang, das ist ein «Type Cast» von mir.