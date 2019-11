Graubünden wird Olma-Ehrengast

Eine Mischung aus Tradition und Moderne: So will sich der Kanton Graubünden 2022 als Ehrengast an der Olma präsentieren. Der Auftritt wird nun in einem ersten Schritt geplant.

Graubünden sei von der Olma als Gastkanton eingeladen worden, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Das Departement für Volkswirtschaft und Soziales werde mit der Konzeption, Planung und Durchführung des Kantonsauftritts beauftragt. Zuletzt 2003 war der Nachbarkanton an der Olma zu Gast, davor war Graubünden 1974 und 1985 Gastkanton. Kommenden Herbst ist der Kanton Schaffhausen Gastkanton an der 78. Olma, diese findet vom 8. bis zum 18. Oktober statt. Unter dem Motto «Bock auf Schaffhausen» präsentiert sich Schaffhausen während elf Messetagen. 2021 ist der Kanton Tessin zu Gast an der Olma, der zum letzten Mal 2004 Gastkanton der Olma war. (enf)