Riesen-Kran für speditives Arbeiten

Für die Überdeckung der Stadtautobahn müssen 186 Spannbetonträger über die Fahrbahn gelegt werden. Da die Autobahn während dieser Bauphase in der Nacht gesperrt werden muss, soll diese Arbeit so schnell wie möglich erledigt werden. Der Raupenkran hilft, die Spannbetonträger in kürzester Zeit zu montieren: «Wir haben auch die Option geprüft, jede Nacht einen kleineren Kran auf der Autobahn aufzubauen. Dessen Auf- und Abbau hätte allerdings zu viel Zeit in Anspruch genommen», sagt Oskar Seger, Chefbauleiter Überdeckung Rosenberg Ost.

Bis zu acht Träger pro Nacht

Bis Ende Oktober versetzen Baufachleute die bis zu 65 Tonnen schweren Betonelemente mit dem Riesen-Kran. Der erste Träger sei in der Nacht auf Montag erfolgreich angebracht worden, heisst es vom Chefbauleiter. «In den kommenden Nächten werden wir uns noch besser einspielen», so Seger. Dann könnten bei guter Witterung bis zu acht Träger pro Nacht montiert werden.

(rhy)