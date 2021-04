Grossbrand in Recycling Center: Halle ist einsturzgefährdet

Das Feuer sei kurz nach Mittag ausgebrochen, sagt Daniel Hug, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Als die Einsatzkräfte eingetroffen sind, stand die Halle bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern noch immer an. Die umliegenden örtlichen Feuerwehren sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. «Über 100 Feuerwehrleute stehen im Einsatz.»

Wie lange die Löscharbeiten noch andauern, lasse sich noch nicht abschätzen. Ausserdem müsse der Föhn im Sarganserland miteinberechnet werden. Das Feuer sei aber unter Kontrolle. Die Hauptstrasse zwischen Trübbach und Sargans ist in beide Richtungen gesperrt.

In der besagten Halle seien Altholz, Sperrgut, Papier und Karton gelagert, sagt Daniel Hug. «Es sind also keine Stoffe gelagert, welche zu gesundheitlichen Schäden führen könnten, wenn sie in Feuer geraten.»

