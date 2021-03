Grosse, schwarze Rauchwolke: Fabrik brennt lichterloh

In Hinwil in der Nähe von Rapperswil-Jona ist eine Fabrik in Flammen aufgegangen. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz, weitere Details sind noch nicht bekannt.

Am Mittwochnachmittag ist in Hinwil (ZH) in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Laut verschiedenen Medienberichten handelt es sich dabei um eine Traktorenfabrik. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Warum es brennt und ob es Verletzte gibt, ist laut Kantonspolizei Zürich derzeit nicht bekannt. Die Polizei und die Feuerwehr sind vor Ort. 1 / 5 Wegen des vielen Rauchs ist die Bevölkerung gemäss Polizeiangaben angehalten, Fenster und Türen zu schliessen. Sie rät zudem, das Zentrum von Hinwil grossräumig zu umfahren. Weil der Brand in der Nähe der Bahngleise ausbrach, musste die Verbindung zwischen Wetzikon und Hinwil unterbrochen werden. Wie lange der Unterbruch dauert, ist unklar. Einschränkungen im Bahnverkehr: Wetzikon ZH - Hinwil https://t.co/DgmG8L8Bbd — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) March 3, 2021 (red.)