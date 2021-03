Grosse Solidarität nach Brand in Nesslau

Eine Ruine aus schwarzen Balken und Asche bleibt übrig vom Wohnhaus und Schopf eines Ehepaares in Nesslau. Die beiden verloren bei einem Grossbrand am Dienstagmorgen ihr gesamtes Hab und Gut, FM1Today berichtete.

Nach dem tragischen Brand startete der Samariterverein Stein eine Sammelaktion: Mit einem Flyer riefen sie dazu auf, dem Paar Kleider- oder Sachspenden zukommen zu lassen.

Aktuell werden keine Gegenständ mehr aufgenommen

Diese werden in der Garage des alten Gemeindehauses in Stein gesammelt. Ein Blick in die Garage zeigt: Die Solidarität ist extrem gross – die Garage pumpenvoll. Kleider, Gegenstände für den täglichen Gebrauch und sogar Möbel sind zusammen gekommen. So viele Sachen, dass der Samariterverein aktuell nicht mehr Gegenstände annehmen kann.

Gemeinde organisierte Unterkunft

«Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viele Telefone», sagt Corinne Siegrist, Mitglied des Samaritervereins Stein. «Wir sind überwältigt. Es kamen auch Spenden aus der Innerschweiz bis nach Bern.» Wie viele Spenden es sind, lasse sich nicht beziffern.

Die Gemeinde hat für das Paar eine neue Unterkunft organisiert. Dieses neue «Zuhause» werden die beiden schon bald mit den vielen Gegenständen aus der Garage einrichten können.

(Mirjam Cadosch/abl)