Was Reisende beachten müssen

Reisen nach Italien

Es gibt einzelne Ortschaften in Italien, die von der italienischen Regierung abgeriegelt wurden. Deshalb ist es gemäss dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA möglich, dass es Reisebeschränkungen in Italien gibt. Das EDA rät Reisenden, sich vor Ort über die aktuell gültigen Massnahmen zu erkundigen.

Reisen nach China

Das EDA rät derzeit von Reisen in die Provinz Hubei ab. Es gibt in China zahlreiche Reisebeschränkungen, ausserdem wurden von verschiedenen Fluggesellschaften, unter anderem der Swiss, zahlreiche Flüge gestrichen. Mehrere Ortschaften in China sind abgeriegelt und der Verkehr ist teilweise lahmgelegt.

Reisen nach Asien

Flughäfen in Singapur, Hongkong, Thailand, Taiwan und anderen Ländern oder Regionen im asiatischen Raum haben für Passagiere aus China systematische Überwachungsmassnahmen eingeführt. Teilweise wird die Temperatur gemessen oder Reisende müssen vor der Ankunft persönliche Angaben machen, damit sie in einem Coronavirus-Fall kontaktiert werden könnten. Das gilt teilweise auch für Flüge innerhalb von Europa.

Wie verhalte ich mich in den Ferien?

Für den Aufenthalt in einem Land gilt, was auch in der Schweiz gilt: Hände mit Seife waschen, grössere Menschenansammlungen und öffentliche Verkehrsmittel meiden, bei Husten oder Fieber im Haus oder Hotel bleiben und nicht an die Öffentlichkeit gehen. In diesem Fall sollte auch – telefonisch – ein Arzt miteinbezogen werden. Atemschutzmasken empfiehlt der Bund nur Personen, die direkten Kontakt mit infizierten Personen haben oder mit Risikogruppen (Altersheim) arbeiten.

Offiziell hat die Weltgesundheitsorganisation WHO übrigens noch keine Reisebeschränkungen ausgesprochen. Eine Beratung zu reisemedizinischen Themen gibt es hier.