Bei den Nationalratswahlen im Kanton St.Gallen sind die Grünen und die Grünliberalen die Gewinner - sie gewinnen je einen Sitz. Die SVP und die CVP haben das Nachsehen. Wer es in den Ständerat schafft, muss ein zweiter Wahlgang entscheiden.

«Die Wahlen 2019 waren Klimawahlen», sagt Franziska Ryser. Die Grünen-Politikerin wurde am Sonntag für den Kanton St.Gallen in den Nationalrat gewählt. «Wir hatten zwar damit gerechnet, unseren verlorenen Sitz nach vier Jahren zurückzuerobern, dass das Resultat aber so toll ausfällt, ist einfach nur überwältigend», sagt die 27-Jährige. Sie wolle ihre Wahlversprechen einhalten - und sich fürs Klima und die Gleichberechtigung einsetzen.

Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP, Zweite von links) wurde als eine von fünf Frauen in den Nationalrat gewählt. Ihre Familie unterstützte sie am Tag der Entscheidung kräftig. (© FM1Today) Paul Rechsteiner (SP) muss für den Einzug in den Ständerat den zweiten Wahlgang am 17. November abwarten. Franziska Ryser (Grüne) wurde in den Nationalrat gewählt. (© FM1Today) Die St.Galler Bevölkerung will Mike Egger (SVP) nochmals im Nationalrat sehen. Der Rheintaler fühlt sich geehrt und möchte «weiterhin Vollgas geben», sagt er gegenüber FM1Today. (© FM1Today) 1 / 10

Gleichberechtigung herrscht seit Sonntag - zumindest fast - unter den zwölf St.Gallerinnen und St.Gallern im Nationalrat. Neu sitzen fünf Frauen aus dem Kanton St.Gallen in der grossen Kammer, zuvor waren es lediglich drei. Das freut Susanne Vincenz-Stauffacher, die im Mai 2019 die Ersatzwahl für Bundesrätin Karin Keller-Sutters Ständeratssitz verloren hatte und nun für die FDP in den Nationalrat gewählt wurde. «Es ist mir sehr wichtig, dass das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ausgeglichen ist. Das entscheidet nicht alles, aber die Bevölkerung ist jetzt gut abgebildet.» Die härteste Viertelstunde Die letzte Viertelstunde vor der Verkündung des Schlussergebnisses seien die härtesten ihres zehnmonatigen Wahlkampf gewesen, sagt die 52-jährige Abtwilerin. «Auf den letzten Metern wussten wir nicht, ob wir den zweiten Sitz halten können.»

Übersicht Nationalräte St.Gallen Von den Bisherigen wurden Lukas Reimann (SVP, 51'584 Stimmen), Mike Egger (SVP, 44'107 Stimmen), Roland Rino Büchel (SVP, 43'906 Stimmen), Markus Ritter (CVP, 31'337 Stimmen), Marcel Dobler (FDP, 30'775 Stimmen), Barbara Gysi (SP, 29'509 Stimmen), Claudia Friedl (SP, 23'718 Stimmen) und Nicolo Paganini (CVP, 19'230 Stimmen) wiedergewählt. Neu in der grossen Kammer vertreten sind Esther Friedli (SVP, 39'540), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP, 22'951 Stimmen), Franziska Ryser (Grüne, 22189 Stimmen) und Thomas Brunner (GLP, 12'506 Stimmen). Nicht mehr gewählt wurden Thomas Ammann (CVP), Barbara Keller-Inhelder (SVP) und Thomas Müller (SVP). Walter Müller (FDP) trat nicht mehr an. Die Verteilung: SVP: 4 Sitze (-1)

SP: 2 Sitze (wie bisher)

CVP: 2 Sitze (-1)

FDP: 2 Sitze (wie bisher)

Grüne: 1 Sitz (+1)

GLP: 1 Sitz (+1)

Müller hört komplett auf Während die FDP ihre beiden Sitze verteidigen konnte, verlieren die SVP und die CVP je ein Mandat. Der abtretende Rorschacher Stadtpräsident und bisherige SVP-Nationalrat Thomas Müller musste am Sonntag auch eine persönliche Niederlage einstecken: Er schaffte die Wiederwahl nicht und will seine politische Karriere nun komplett an den Nagel hängen. Die Zeit sei reif für die nächste Generation. «Es ist ein neuer Lebensabschnitt, der nun anfängt.» CVP-Nationalratskollege und Olma-Direktor Nicolo Paganini wurde wiedergewählt. «Dass wir einen Sitz verlieren, trübt das Ganze», sagt der 53-Jährige. «Klimabewegung wird abgelöst» Gegenüber FM1Today sagt Thomas Müller, er glaube, dass es sich bei der Klimabewegung und beim Grünen- und Grünliberalen-Trend um eine Bewegung handle, die in vier oder acht Jahren von einer anderen abgelöst werde.

Ich bin überhaupt nicht enttäuscht Beni Würth, bisheriger St.Galler Ständerat