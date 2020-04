Bischof Markus Büchel, treffen Sie aktuell überhaupt noch Leute? Sie sind ja selbst in der Risikigruppe.

Ich komme wirklich fast nicht mehr aus dem Haus. Am Abend mache ich vielleicht noch ein Spaziergang, aber sonst bleibe ich daheim. Den direkten Kontakt mit Menschen vermisse ich sehr. Die Gottesdienste ohne Menschen zu feiern, ist ganz unwirklich.

Was hilft Ihnen persönlich, die Hoffnung nicht zu verlieren?

Die Aufgabe, die wir als Christen in der Gesellschaft haben. Menschen fragen in herausfordernden Situationen zum Beispiel: Was ist der tiefere Sinn des Lebens? Für solche Fragen hat man sonst in der Hektik des Alltags kaum Zeit. Es ist darum schön, die Botschaft vom Glauben und von Ostern verkünden zu dürfen. Nämlich, dass Gott auch den Weg des Leides mitgeht und wir getragen sind. Das führt nicht einfach ins Grab oder ins Nichts, sondern in ein gewandeltes Leben, das eine neue Dimension bekommt.