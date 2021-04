Fachleute untersuchen derzeit das Ausmass des Cyberangriffs. Wie lange der Ausfall dauert, ist momentan nicht klar. Kanton und Stadt informieren via Twitter über den aktuellen Zwischenstand.

Die Stadt St.Gallen sowie der Kanton St.Gallen sind weiterhin via Soziale Medien und per E-Mail und Telefon erreichbar. In einer Medienmitteilung schreibt der Kanton ausserdem, dass die Webseite «wir-impfen.ch» weiterhin funktioniert.