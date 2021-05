Handy in Badewanne: 22-Jährige erleidet Stromschlag und stirbt

In Gossau ist es am Donnerstagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen. Eine 22-jährige Frau wurde durch einen Stromschlag in einer Badewanne tödlich verletzt.

Die 22-Jährige schaute sich beim Baden auf ihrem Handy eine Sendung an. Dabei war das Gerät zum Laden an den Strom angeschlossen. Aus noch unbekannten Gründen fiel der Frau das Handy ins Wasser. Die 22-Jährige erlitt dabei einen Stromschlag und wurde tödlich verletzt, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Nebst dem vor Ort anwesenden Rettungsdienst mit Notarzt und mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen wurde zudem der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei St.Gallen für die Abklärung des Unfallhergangs aufgeboten. Für die Betreuung der Angestellten wurde die psychologische Erste Hilfe angefordert. Die Kantonspolizei St.Gallen weist an dieser Stelle darauf hin, beim Baden keine am Stromnetz angeschlossenen Elektrogeräte im Bereich der gefüllten Badewanne zu benutzen. (red./pd)