Wer seit dem 13. Januar in der St.Galler Hauptpost war, der traute seinen Augen kaum. Vom Boden, über die Wände, bis hin zur Decke ist die Halle schön gestaltet und macht einen erhabenen Eindruck. Freilich sieht die Halle schon länger so aus, nur hat das niemand bemerkt.

Denn die Hauptpost wirkte während der letzten Jahre wie ein gelber Gemischtwarenladen. Kaum eingetreten, hatte man einen Stand mit Handyhüllen vor dem Gesicht, an der Wand gab es Couverts in verschiedenen Grössen und in der Mitte diebstahlsichere Unisex-Reiseportemonnaies. Von den Vorhängeschlössern ganz zu schweigen.