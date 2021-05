Seit einem Jahr ist die ehemalige St.Galler Regierungsrätin Heidi Hanselmann Stiftungsratspräsidentin der Schweizer Paraplegiker-Stiftung. Im Interview erzählt sie, wie es ihr im ersten Amtsjahr ergangen ist, ob sie St.Gallen vermisst und wieso ihr Hobby Bergsteigen ihr im Job hilft.

Das Bergsteigen fordert absolute Beweglichkeit, ist körperlich anstrengend und bedeutet Freiheit. In ihrem Beruf als Stiftungsratspräsidentin der Schweizer Paraplegiker-Stiftung begegnen Sie dem Gegenteil – Menschen mit Querschnittlähmung. Wie ist das für Sie? Heidi Hanselmann: Für mich ist das Bergsteigen mit der Tätigkeit, die ich hier ausübe, sehr vergleichbar. Sie ist herausfordernd. Auch geht es darum, innovativ zu sein und neue Wege zu finden, sowie dabei die Umwelt mitzuberücksichtigen. Gibt es beim Bergsteigen zum Beispiel einen Wetterumbruch, muss ich entscheiden: Gehen wir weiter? Müssen wir einen Halt machen oder gar umkehren? Das ist als Stiftungsratspräsidentin ähnlich. Es geht darum, innovative und neue Möglichkeiten herauszuarbeiten, sodass Menschen mit Querschnittlähmung möglichst selbständig, selbstbestimmt und bei guter Gesundheit ihr Leben meistern können. Für die Betroffenen selber gibt es Einschränkungen, aber auch neue Perspektiven. Unsere Aufgabe ist es, zu motivieren und aufzuzeigen, was die veränderte Situation – die ein dramatischer Einschnitt ins Leben ist – für neue Möglichkeiten bietet. Sie sagen, das Bergsteigen und ihre Aufgabe bei der Paraplegiker-Stiftung seien vergleichbar: Beides ist herausfordernd. Wo genau sehen Sie die Herausforderungen in ihrem Amt? Die Stiftung ist zusammengesetzt aus neun Gruppengesellschaften, was per se schon viel ist. Unsere Philosophie ist es, Unterstützung zu leisten, und zwar ab Unfall über die akute Betreuung im Spital, die Rehabilitation bis hin zum Alltag zu Hause – also ein Leben lang. Die neun Gruppengesellschaften nehmen dabei verschiedene Bereiche wahr. Das sind grosse Themenfelder. Ich bringe in den Bereichen Spital, Gesundheit und Rehabilitation viel Erfahrung mit. Auch vom Wissen, das ich als Präsidentin der Gesundheitsdirektorinnen- und direktorenkonferenz Schweiz erwerben konnte, profitiere ich stark. Deshalb kann ich im strategischen Wirken auf viele Instrumente in meinem «Erfahrungsrucksack» zugreifen. Die Arbeit ist spannend, weil wir mit den Betroffenen möglichst hohe Selbstbestimmung – ein Leben lang – erreichen wollen. Das braucht vernetztes Know-how. Eine weitere Herausforderung sind die rund anderthalb Millionen Gönnerinnen und Gönner – unser Ziel ist es, noch mehr Leute zur Mitgliedschaft zu motivieren, um als Spendende dieses einzigartige Solidarwerk zu unterstützen.

Gliederung der Schweizer Paraplegiker-Gruppe Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung ist unterteilt in neun Gruppengesellschaften. Die Stiftung ist die Muttergesellschaft der Gruppe, dazu gehören sieben Tochtergesellschaften und zwei Partner-Organisationen. Zu den Partner-Organisationen gehören:

- Gönner-Vereinigung

- Schweizer Paraplegiker-Vereinigung Zu den Tochtergesellschaften gehören:

- Schweizer Institut für Rettungsmedizin (SIRMED)

- Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ)

- Orthotec

- Active Communication

- Hotel Sempachersee (HSS)

- ParaHelp

- Schweizer Paraplegiker-Forschung SPF

Mir ist wichtig, die Vernetzungen unter den Gruppengesellschaften effektiver zu gestalten. Wir wollen Doppelspurigkeiten abbauen. Diese Philosophie habe ich auch als Politikerin verfolgt. Das ist ein steter Prozess, der immer beobachtet werden muss und Einsatz erfordert – wie in einer Beziehung: Hört man auf, an sich zu arbeiten, kann es schnell knirschen. Und natürlich gibt es auch in diesem Amt Knackpunkte. Das haben mir die vielen Gespräche, die ich in diesem Jahr in allen Gruppengesellschaften mit den Mitarbeitenden und Betroffenen führen durfte, aufgezeigt. Jetzt geht es daran, Nägel mit Köpfen zu machen. Haben Sie den Durchblick nach knapp einem Jahr im Amt als Stiftungsratspräsidentin? Ich bin in diesem Jahr schon weit gekommen. Fertig wird das nie sein und das ist auch wichtig und richtig so. Es gibt immer neue Themenfelder und Herausforderungen und wenn das Gefühl aufkommt, alles zu wissen, dann denke ich, muss man das Amt abgeben.

Heidi Hanselmann Heidi Hanselmann ist am 12. April 1961 im Kanton St.Gallen geboren. 2004 wurde sie in den Regierungsrat des Kantons St.Gallen gewählt und stand 16 Jahre lang dem Gesundheitsdepartement vor. Von 2019 bis Ende Mai 2020 war sie ausserdem Präsidentin der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen- und direktoren (GDK). Seit dem 1. Juni 2021 ist Hanselmann Stiftungsratspräsidentin der Paraplegiker-Stiftung in Nottwil. Ausserdem ist sie Stiftungsratsmitglied der Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega, Mitglied des Hochschulrates der Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach und Präsidentin der Eidgenössischen Nationalparkkommission ENPK.

Wie wirkt sich Corona auf ihre Arbeit aus? Querschnittgelähmte sind oft mehrere Monate hier in Nottwil. Und Corona begleitet uns schon länger als ein Jahr. Deshalb muss gut überlegt werden, wie das mit den Besuchen gehandhabt wird. Das ist knallhart, wenn für so lange Zeit einfach niemand zu Besuch kommen darf. Es ging deshalb auch darum, immer die richtige Balance zwischen Notwendigkeit und Machbarkeit zu finden. Weil wir auch ein Corona-Spital waren, hatten wir praktisch wöchentlich Besprechungen mit dem Kanton Luzern. Für mich war es in dieser Situation schwierig, die Mitarbeitenden kennenzulernen. Wir haben natürlich Zoom, Teams und so weiter genutzt, aber das Zwischenmenschliche fehlte. Ich habe die Mitarbeitenden über das Intranet angesprochen und ihnen für ihre wertvolle Arbeit gedankt. In dieser Situation Höchstleistung zu erbringen, ist sehr bemerkenswert. Und es gab kein Weihnachtsessen oder Neujahrsgespräche, das habe ich ebenfalls vermisst. Ist das Weihnachtsessen ein grosses Ziel für dieses Jahr? Ich bin zuversichtlich, dass wir bereits im Sommer etwas machen können. Wir haben in Nottwil eine wunderbare Umgebung und sogar eine Beachbar. Was für besondere Projekte stehen bei der Paraplegiker-Stiftung an? Die Aufgabe der Gruppengesellschaften ist es grundsätzlich sicherzustellen, wie der Alltag der Betroffenen verbessert werden kann. Es liegt in unserer Verantwortung und Verpflichtung, diesbezüglich zu forschen, zu therapieren und ein optimales medizinisches Angebot sicherzustellen. Aktuell arbeiten wir an einem grossen Projekt, das auch den Kanton St.Gallen betrifft. Die ambulante und wohnortnahe Versorgung soll schweizweit verbessert werden. So, dass die Betroffenen nicht wegen jeder Kleinigkeit nach Nottwil fahren müssen. Das wäre im ehemaligen Spital Flawil angedacht.

Spital Flawil Die Solviva AG ist die neue Eigentümerin des Spitals Flawil. Bis Mitte 2024 soll dort der Neubau eines Kompetenzzentrums für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege entstehen. Die Paraplegiker-Stiftung arbeitet mit der Solviva AG zusammen. «Die Solviva AG übernimmt das Gebäude und wir werden darin eine ambulante Versorgung für Menschen mit Querschnittslähmung anbieten», sagt Heidi Hanselmann.