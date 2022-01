Kanadische Firma bekundet Interesse an «Heimat»

Der Verwaltungsrat der kanadischen Firma Flora Growth hatte sich gegen den Verkauf des «Heimat»-Produzenten entschieden. «Wir haben neun Monate lang Zeit und Energie in die Verhandlungen investiert. Dass es nun so endet, ist bedauerlich», sagt «Heimat»-Gründer Roger Koch zum «St.Galler Tagblatt». Das Kapital der Investoren hätte das Wachstum der Steinacher Firma beschleunigen können, so Koch.

Im Herbst 2020 konnte die Firma gerade noch knapp einen Konkurs abwenden. Seither ist Koch & Gsell offenbar auf Kurs, doch die Altlasten belasten das Unternehmen weiterhin. Geld für Investitionen und Werbung ist knapp. Trotzdem kündigt Roger Koch zwei neue «Heimat»-Produkte an, die dieses Jahr noch auf den Markt kommen sollen. Geplant sind ein Hanf-Eistee und «Heimat»-Snus.

